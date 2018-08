Viaduc de Gênes: "Quand j'ai vu cet énorme trou, j'ai juste pris les clés et j'ai couru"

Sur les photos du pont effondré mardi à Gênes, son camion vert arrêté à quelques mètres du vide donne le vertige: un chauffeur italien de 37 ans a raconté au Corriere della Sera ses quelques minutes d'"enfer". "Il pleuvait, il pleuvait beaucoup et il n'était pas possible d'aller vite. Quand une voiture m'a dépassé, j'ai ralenti pour maintenir une certaine distance de sécurité parce que freiner avec cette pluie était impossible, on n'y voyait pas grand-chose", a raconté ce Gênois, en état de choc.

"A un certain moment, tout a tremblé. La voiture qui se trouvait devant moi a disparu et semblait engloutie par les nuages. J'ai levé les yeux et j'ai vu le pylône du pont tomber", a-t-il poursuivi.

Quand je me suis trouvé devant le vide, j'ai mis la marche arrière, comme pour essayer d'échapper à cet enfer

"Instinctivement, quand je me suis trouvé devant le vide, j'ai mis la marche arrière, comme pour essayer d'échapper à cet enfer", a-t-il expliqué, sans pouvoir dire de combien de mètres il a reculé.

Afifi Idriss, chauffeur routier marocain de 39 ans, roulait derrière: "Il y avait deux véhicules entre lui et moi donc j'ai reculé pour créer de l'espace pour les voitures devant moi et quand j'ai vu cet énorme trou, que tout était tombé, j'ai juste pris les clés et j'ai couru".

Et ce chauffeur de poids-lourd n'en revient toujours pas : "Comme la cabine du camion est haute, j'ai vu tout ce qu'il se passait, le pont, tout. Et les gens qui étaient dans la voiture devant ont couru dans la direction inverse, les gens qui étaient dans les véhicules derrière ne savaient pas. Donc il faut leur dire et ne pas les laisser rester parce que peut-être qu'une autre partie du pont aurait pu s'effondrer. C'était un désastre, une chose terrible. je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie!"