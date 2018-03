"Via une chaîne de six personnes maximum, on est en relation avec un enfant disparu"

La fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités Child focus a 20 ans. Elle avait été lancée en réaction après l’affaire Dutroux. Les affaires ont-elles évolué entre temps ? Traite-t-on différemment les dossiers aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, la porte-parole de Child Focus Maryse Rolland était au micro de La Première.

Et tout d'abord: quel est le bilan de Child focus ?

Maryse Rolland : "En 20 ans, Child Focus contribué à retrouver plus de 20.000 enfants. Il s’agit de fugues dans 65% des dossiers. Viennent ensuite les enlèvements parentaux internationaux, les disparitions de mineurs étrangers non accompagnés... Les enlèvements criminels restent vraiment une infime proportion de nos dossiers, moins de 1%. Par ailleurs, plus de 90% des enfants sont retrouvés sains et saufs chaque année."

Qu’est-ce qui a évolué ?

"L’émergence des réseaux sociaux et le développement d’Internet. Il y a de nouveaux risques, comme le sexting, qui est l’échange d’images de soi un peu osées. Ca dérape quand ces photos arrivent dans la sphère publique. Et là en effet, on doit être très actif en matière de prévention pour éviter ce genre de choses. En fait, étrangement, les jeunes sont conscients des risques, mais ils n’ont peut-être pas la maturité ou la sagesse pour agir de façon adéquate. Il faut donc toujours enfoncer le clou. On utilise des images percutantes du style 'est-ce que tu montrerais cette photo à ta grand-mère ?' Si la réponse est non, on ne la diffuse évidemment pas sur Internet. On parle toujours de tourner sa langue sept fois dans la bouche avant de parler, je pense qu’il faut peut-être tapoter sur son écran sept fois avant de cliquer."

Les prédateurs ont-ils changé de visage aujourd'hui ?

"Dès qu’il y a une tentative d’enlèvement, elle est forcément médiatisée. Et la psychose de la camionnette blanche persiste. Mais en effet, les prédateurs ont pourtant changé. Par exemple, il y a les groomers. Ces séducteurs en ligne tentent de s’adresser à des jeunes - souvent des jeunes filles fragilisées - pour les séduire dans l’espoir d’obtenir des photos à caractère sexuel. Mais aussi hélas peut-être en abuser sexuellement lors d’une rencontre. Le Net est un outil absolument fantastique d’épanouissement pour les enfants, mais il y a des codes à respecter pour surfer en toute quiétude."

On n’est donc pas encore tout à fait guéri de cela, de cette image de camionnette blanche ?



"Absolument pas. Quelque part, c’est un bien fait. Dans le sens où dès qu’il y a une disparition inquiétante, on peut vraiment tabler sur la solidarité incroyable des citoyens, notamment via les réseaux sociaux. Malgré tout, on continue à lancer des campagnes pour dire combien c’est important parce qu’on a constaté que les gens partagent massivement quand l’enfant est de leur région. Ils se disent 'si c’est au-delà d’où j’habite, je ne pourrai pas agir'. Pourtant, on a prouvé par une expérience sociale - basée sur les six degrés de séparation - qu’on est bien plus proches que l’on pense de chaque enfant disparu. En fait, via une courte chaîne intermédiaire de six personnes maximum, on est en contact, en relation avec l’enfant disparu."

Les réseaux sociaux sont-ils aussi une aide pour vous ?



"Il a surtout fallu discipliner les parents. Parce que dès qu’un enfant disparaît, il y a une angoisse légitime dans le chef des parents et ils ont parfois tendance à eux-mêmes poster le visage de leur enfant disparu. Nous, on dit toujours qu’il vaut mieux centraliser l’avis de disparition, que la police ou Child Focus s’en charge afin de centraliser les témoignages parce qu’on pourrait perdre un témoignage. Et puis nous, comme vous l’avez bien dit, nous sommes accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept."



Est-ce que vous avez dû changer votre manière de travailler ?

"C’est vrai qu’à Child Focus, il y a pas mal de profils pointus, des psychologues, des criminologues, des assistants sociaux. Il y a énormément de jeunes personnes, des digital natives, qui connaissent donc très bien ces outils-là. D’ailleurs, on entre de plus en plus en contact directement avec les jeunes via tchat, donc on les touche régulièrement de cette façon."