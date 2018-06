Veviba: les travailleurs sont inquiets

Après le communiqué virulent du Groupe Verbist et sa volonté de rester seul à la manœuvre pour ses abattoirs, quel est l’avenir du site de Véviba à Bastogne? Les différentes parties impliquées dans ce dossier se posent des questions et les travailleurs sont plus qu’inquiets.

Cette communication du groupe Verbist ne va pas faciliter la reprise du travail à Bastogne alors que depuis trois mois, deux managers de crise mandatés par la SOGEPA , le bras financier du gouvernement wallon, œuvrent pour une remise en route de l’outil le plus rapidement possible.

Rappelons que le 31 mai, de nouveaux agréments provisoires ont été octroyés par l’AFSCA pour l’atelier de découpe de Véviba à Bastogne mais sous conditions strictes : le management, doit être confié à la SOGEPA et non à Verbist. Les mandats des deux intérims managers se terminent ce 15 juin. S’ils ne sont pas renouvelés, le site bastognard perdrait à nouveau ses agréments.

Du côté des travailleurs, une septantaine de personnes, on voit la reprise du travail s’éloigner. Jusqu’à présent, le personnel a toujours perçu son salaire, il craint à présent d’être mis en chômage temporaire.