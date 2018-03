Veviba: les rayons des grandes surfaces approvisionnés en viande

Malgré le retrait de plus de 130 articles jeudi, les magasins Delhaize ne subissent pas de problème d'approvisionnement en viande ce samedi, ce n'est pas le cas non plus chez Colruyt. Les deux enseignes ont décidé de cesser leur collaboration avec le groupe Verbiest à la suite du scandale sanitaire frappant l'abattoir Veviba à Bastogne.

"Il y a beaucoup de questions des clients quant à la viande qui se trouve en rayon", explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. "Nous pouvons les rassurer quant au fait qu'aucun produit du groupe Verbiest ne s'y trouve, et que tout ce qui est vendu est sûr." Delhaize a trouvé d'autres solutions pour se fournir en boeuf.

Baisse de régime des ventes

Selon Dekelver, la demande en viande est actuellement un peu en deçà de la normale, "exactement comme dans des cas similaires par le passé".

Le groupe Colruyt se refuse quant à lui à tirer des conclusions hâtives, estimant qu'il est trop tôt pour se prononcer sur une telle évolution. L'enseigne a également arrêté sa coopération avec Verbiest, sans en ressentir les conséquences sur son offre en produits carnés. "Colruyt Group est le seul distributeur en Belgique qui dispose de sa propre entreprise de transformation de viande", indique-t-il. "Le fait de disposer d'une telle possibilité en interne, et de travailler avec d'autres fournisseurs, nous donne une flexibilité supplémentaire."

Carrefour ne se fournissait pas auprès de Veviba, mais a décidé de suspendre sa collaboration avec la boucherie Adriaens de Zottegem, elle aussi propriété du groupe Verbiest. "Nous faisons actuellement appel à un autre abattoir, duquel les carcasses sont envoyées vers des ateliers fiables", indique Baptiste Van Outryve, porte-parole de l'entreprise.

