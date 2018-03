Veviba: le principal sous-traitant a régularisé des travailleurs la veille de la perquisition

Selon nos informations, plus de septante travailleurs ont été déclarés à l’ONSS belge la veille et l’avant-veille de la perquisition du 28 février dernier dans les locaux de l’entreprise Veviba. La plupart sont des travailleurs provenant des pays de l’Est dont essentiellement la Roumanie. Officiellement, ils sont sous contrat d’emploi avec un sous-traitant luxembourgeois de Veviba. Recrutés par la société "Activa Meat" basée au Grand-Duché, ces travailleurs étaient ensuite transférés en Belgique et "mis à disposition" pour travailler dans les différentes entités du groupe Veviba.

Le moment choisi pour la régularisation, juste avant la perquisition, est interpellant, au vu du nombre d’inscriptions à l’ONSS, 79 au total sur une centaine de travailleurs actifs au sein de la société. Quel était alors le statut de ces travailleurs auparavant ? Et si des précomptes et des cotisations sociales ont été prélevés, ont-ils été versés aux différents organismes titulaires des droits sociaux?

Nous ne sommes pas parvenus encore jusqu’ici à obtenir une réponse de la part du responsable du personnel chez Activa Meat.

Les règles européennes permettent le détachement mais pas en cascade

S'agit-il de travailleurs "détachés"? C'est une hypothèse, mais les règles ont-elles été respectées?

Le détachement doit répondre en Europe à des critères bien définis. Pas de "cascade" autorisée entre plusieurs pays. Or dans le cas de Veviba, c’est bien en passant par une société luxembourgeoise que le recrutement s'opérait. Le site internet d'Activa Meat est d'ailleurs en langue roumaine, et il est bien question d'emplois dans le secteur des abattoirs en Belgique. Pas seulement des emplois en pénurie mais aussi, au vu du site internet, des manutentionnaires chargés de la mise en palettes et de l'étiquetage...

Des travailleurs en difficulté en raison de la fraude de l'employeur

Aujourd'hui en raison de la fraude alléguée, le personnel de Veviba ne peut bénéficier du chômage en Belgique. La situation risque bien de se présenter de la même manière pour le personnel occupé avec des contrats "Activa Meat".

Si le personnel d’Activa Meat était employé "illégalement" en Belgique suite à une intention frauduleuse, les sanctions financières prévues peuvent atteindre des montants élevés : entre 4800 euros par travailleur au minimum jusqu’à 48.000 euros et des peines de prison de 6 mois à trois ans pour les responsables de la fraude sociale.