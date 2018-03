Veviba: des fraudes à l'étiquetage ont attiré la justice  

Des fraudes aux étiquettes ont été détectées dans les frigos de Veviba. Ça n’étonne pas Bernard Van Wynsberghe, permanent du syndicat CSC.

Pour Bernard Van Wynsberghe, des travailleurs ont parlé de "remballe", le fait de réemballer les produits avec des dates limites de conservation qui étaient plus longues. "C’est une manière évidemment de donner une vie artificiellement plus longue aux produits et donc d’augmenter le chiffre de l’entreprise en diminuant les pertes."

C’est, semble-t-il, cette fraude à l’étiquette qui a donné la puce à l’oreille à la justice. D’après plusieurs quotidiens, ceci n’est pas récent puisqu’une plainte aurait été déposée en septembre 2016 au Kosovo par un client dénonçant des produits avariés.