Vestiville: les festivaliers dupés peuvent se joindre à la procédure légale, indique Test Achats

C’est un mauvais souvenir pour beaucoup de festivaliers, qui se faisaient une joie de participer à un tout nouveau festival en Belgique. Le Vestiville a été annulé le jour de son ouverture, le vendredi 28 juin 2019, alors que des milliers de personnes étaient déjà présentes sur le site. Certains avaient dépensé plusieurs centaines d’euros pour s’y rendre et ne sont finalement pas sûres de revoir la couleur de leur argent.

>> A lire aussi: Festivaliers mécontents, descente de police: l'aftermovie du festival Vestiville

Heureusement pour certains, Eventbrite avait promis un remboursement rapide aux festivaliers qui avaient réservé leurs tickets via leur site web. Et selon Test Achats, les remboursements ont bien commencé.

Ce n’est par contre pas le cas pour les deux autres fournisseurs de billets, Festicket et CM Tickets. "Ils n’ont pas encore contacté, et à plus forte raison dédommagé, leurs clients. Nous leur avons demandé avec insistance de rembourser les personnes ayant acheté des tickets via leur site", explique encore Test Achat.

Procédure pénale en cours

L’association de protection et défense des consommateurs conseille aussi aux festivaliers dupés d’envoyer une mise en demeure à la société organisatrice, Vestival BVBA, en y joignant une copie de tous les justificatifs de frais : ticket d’entrée, preuve de paiement, paiement du camping, titres de transport, etc.

Une procédure pénale est en cours contre les organisateurs du festival, qui avaient été placés sous mandat d’arrêt après l’annulation du festival et libérés quelques jours plus tard. Le juge d’instruction avait estimé que leur détention n’était plus justifiée dans le cadre de l’enquête. Des zones d'ombres planent encore sur ce festival, son organisation et les raisons de son annulation.

Test Achats indique finalement que les festivaliers dupés peuvent "faire une déclaration de personne lésée au secrétariat du parquet du procureur du Roi afin d’être tenus informés de l’évolution de la procédure (ouverture d’une instruction, etc). Si vous souhaitez une indemnisation en tant que victime, vous pouvez vous constituer partie civile. "