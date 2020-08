Verviers, Leuze, Ittre, Beyne-Heusay, … : des "hot zones" où les déplacements devraient être réduits selon l’avis du Celeval

Après avoir tergiversé dans un premier temps, et s’être contenté d’une "pause" dans le déconfinement, le Conseil National de Sécurité a pris des mesures assez dures pour enrayer le rebond du coronavirus en Belgique. En fait, c’est bien simple, face à l’explosion des chiffres, le politique a décidé de suivre à la lettre toutes les recommandations du "Celeval", la cellule d’évaluation de l’évolution de l’épidémie chez nous.

Toutes sauf une, qui n’a pas vraiment été suivie d’effet : dans son rapport, le Celeval recommandait en effet une "sensibilisation maximale" de la part des autorités, afin de "limiter autant que possible les mouvements non essentiels à l’intérieur de la Belgique pour les habitants des villes et communes dont l’incidence hebdomadaire du Covid-19 est de 100 infections ou plus pour 100.000 habitants", sauf dans le cas où ces infections peuvent être réduites à un nombre limité de groupes bien définis (contaminations dans un home ou dans une prison par exemple).

Au moment de la recommandation, 4 communes affichaient cette incidence au-dessus de 1 cas pour 1000 habitant : Anvers, Lint, Borsbeek et Ranst… qui font toutes partie de l’arrondissement d’Anvers. Quelques jours plus tard, amené à donner son avis sur les mesures prises à Anvers, le Celeval estimait que "les mesures prises sont fortes mais cependant non suffisantes. Celeval recommande d’envisager une interdiction des déplacements non essentiels de et vers la zone la plus touchée".

Une recommandation qui rejoint l’avis exprimé par Emmanuel André, selon lequel les Anversois "ne devraient plus se rendre à la Côte" ni dans les Ardennes. Lequel précisait : "Nous dirons également cela d’ici quelques jours ou quelques semaines pour Liège, Namur ou Bruxelles".

Et lors de sa réunion du vendredi 31 juillet, le Celeval précise justement qu'elle "n'est pas favorable à des mesures de fermeture entre provinces ou communes", mais "souligne également la possibilité toujours croissante de contaminations en dehors de ces "hot zones" et lance un appel supplémentaire aux autorités locales pour qu'elles réagissent à temps et même de manière anticipée, en tenant compte de la saison touristique actuelle".

Nous avons toutefois voulu voir une semaine plus tard quelles communes seraient concernées par cette recommandation du Celeval. Et pour coller au plus près de l’actualité, nous nous sommes basés sur les calculs de la VUB, repris sur le site coronafcats.be, eux-mêmes basés sur les chiffres en open data de Sciensano. Et elles ne sont pas moins de 15 aujourd’hui…