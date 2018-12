Vers une taxe kilométrique en Flandre?

Le ministre flamand N-VA de la mobilité, Ben Weyts, travaille à une taxe kilométrique pour combattre les embouteillages. Les conclusions sont attendues au printemps 2019, mais on a déjà les grandes lignes de ce projet.

Deux scénarios sont envisagés: soit une taxe locale qui cible les zones problématiques comme le ring d'Anvers, soit une taxe au kilomètre pour tout le monde, partout en Flandre. C'est cette deuxième option qui est recommandée par le cabinet d'étude. Le principe? taxer tous les automobilistes qui rouleront sur le territoire flamand et le montant sera adapté en fonction de l'heure et de l'endroit. En contrepartie, la taxe sur la circulation sera supprimée pour les résidents flamands.

L'argent servira principalement à investir dans les infrastructures routières et à développer des alternatives à la voiture. L'association de défense des automobilistes Touring est favorable au projet s'il est accompagné de mesures concrètes. Par exemple, des parkings de covoiturage, de meilleurs transports publics hors des villes ou encore des autoroutes pour vélos.

A noter que du côté wallon, on est opposé à cette taxe et que du côté bruxellois, les avis sont plus nuancés.

C'est le prochain gouvernement flamand, après les élections régionales de mai, qui sera chargé de concrétiser ce dossier. Il entrera en vigueur au plus tôt en 2024-2025.