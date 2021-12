Vers une pénurie de moutarde ? Sécheresse, gel tardif et insectes, les petites graines victimes de l'urgence climatique

Or, le Canada a connu une vague de chaleur sans précédent cet été . Et qui dit records de température dit aussi sécheresse. Résultat : la production totale de grandes cultures au Canada a diminué de 30%, selon un rapport du ministère de l’Agriculture canadien .

Et le climat français n'est pas le seul a causer du tort aux grains de moutarde… le Canada a lui aussi sa part de responsabilité. En effet, d’après Libération , c’est dans ce pays d’Amérique du Nord que sont issues plus de 80% des graines de moutarde utilisées en France.

Et puisque le rendement diminue, les prix s’envolent. Il devrait même doubler par rapport à 2020-2021 "et s’élever au niveau record de 1700 dollars la tonne", précise le ministère de l’agriculture.

La culture locale en souffrance

En France aussi, le dérèglement climatique joue des tours à la célèbre sauce de couleur jaune. Comme l’explique Libération, la culture locale de graines de moutarde est elle aussi en crise. Si en 2016, la production sur le sol français couvrait 25% des besoins, elle serait désormais retombée à 10%.

Il y a un effet climatique, c’est évident

D’après le journal français, c’est au gel tardif et aux insectes que l’on doit cette baisse de production. "Il y a un effet climatique, c’est évident. Comme les hivers sont plus doux, l’environnement est plus favorable aux insectes qui se reproduisent plus souvent dans l’année", explique le président de l’Association des producteurs de graines de moutarde de Bourgogne (APGMB) au quotidien Libération.

Les moutarderies françaises vivent donc des heures difficiles. D’après France Info, trois lignes de production sur quatre seraient à l’arrêt. Préparez-vous donc à voir le prix de la moutarde augmenter dans les prochaines semaines.