Vers une équité de traitement pour le personnel de la fonction publique wallonne

Le gouvernement wallon a décidé ce jeudi de rétablir l'équité de traitement pécuniaire et de progression de carrière pour l'ensemble du personnel contractuel de ses services, qui représente 43% des collaborateurs du Service public de Wallonie (SPW).

Concrètement, le gouvernement régional va aligner les évolutions barémiques de ses contractuels sur celles de son personnel statutaire. Les promotions par accession au niveau supérieur leur seront également accessibles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

"Nous étions face à un constat de discrimination au sein du Service Public de Wallonie entre les membres du personnel contractuel et les agents statutaires, qui disposaient d'une évolution pécuniaire plus avantageuse et ce, depuis plus de 20 ans", a notamment souligné Alda Greoli (cdH), la ministre wallonne en charge de la Fonction publique, en pointant par ailleurs "l'absence de possibilité de carrière pour les membres du personnel contractuel".

"Il s'agit ici de poser les premiers jalons d'une réforme d'envergure permettant aux membres du personnel contractuel de la fonction publique wallonne de bénéficier de perspectives de carrière et de développement professionnel", a ajouté la ministre.

Selon ses chiffres, les contractuels représentent 43% des membres du personnel du Service public de Wallonie et sont majoritaires (56%) dans les Organismes d'intérêt public.