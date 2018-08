Vers la fin des dates de péremption sur certains produits?

Pâtes, riz, conserves, café ou encore certaines boissons : ces aliments pourraient se conserver toute une vie. Pourtant, ils finissent généralement au fond d’une poubelle une fois que la date de péremption est dépassée. En réalité, entre la date de durabilité minimale, soit le "à consommer de préférence avant le…" et la date limite de consommation, soit "à consommer jusqu’au...", c’est la confusion.

Conséquence : des tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle alors qu'elles pourraient encore être consommées. Pour inverser la tendance, l’idée de supprimer les dates de péremption de certains produits fait son chemin. C'est en tout cas le projet mis sur la table par Rita Gantois, députée fédérale N-VA.

"C’est une idée que nous soutenons. Il faut trouver des alternatives comme communiquer une date de production mais aussi les conditions de conservation. Il faut par ailleurs fournir aux consommateurs des alertes sur des produits pour lesquels il faut se méfier", réagit Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Test Achats.

A l'abri de l'air et de la lumière

Plus que la date de péremption, c’est de la conservation dont il faut se méfier. Certains produits se conservent mieux à l'abri de l'air, de la lumière et de l'humidité. "Pour une huile qu’on ne conserve pas hors de la lumière, on peut avoir un rancissement, explique Alexis de Hemptinne, diététicien agréé. Certaines boîtes de conserves peuvent être contaminées, même si ça ne devrait pas arriver, par de la toxine botulique, donc par une toxine qui va faire bomber la boite de conserve et qui va du coup être dangereuse pour la santé."

Si la proposition a été introduite auprès du gouvernement fédéral, c’est l'Union européenne qui est compétente en la matière et qui tranchera.