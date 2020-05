Vers la fin des bouteilles en plastique ? Ces nouvelles bouteilles 100% "végétales" se dégradent en un an

Le projet YXY, vise à convertir "de manière catalytique le sucre (fructose) d’origine végétale en une large gamme de produits chimiques et de plastiques d’origine végétale, tels que le furanoate de polyéthylène (PEF). Le PEF est un plastique 100% végétal et 100% recyclable qui présente des propriétés de performance supérieures à celles des matériaux d’emballage à base de pétrole largement utilisés aujourd’hui", détaille la société sur son site internet .

Le projet est malgré tout déjà soutenu par Coca-Cola et Danone, qui espèrent assurer l’avenir de leurs produits embouteillés en s’attaquant aux dommages environnementaux causés par la pollution du plastique et de la dépendance aux combustibles fossiles pour les fabriquer.

Le directeur général d’Avantium, Tom van Aken, a déclaré qu’il espérait donner le feu vert à un investissement majeur dans l’usine de bioplastiques leader mondial aux Pays-Bas d’ici la fin de l’année. Le projet, qui reste sur la bonne voie malgré des ralentissements dus au coronavirus, devrait révéler des partenariats avec d’autres entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons plus tard cet été.

Chaque année, environ 300 millions de tonnes de plastique sont fabriquées dans le monde à partir de combustibles fossiles, ce qui contribue largement à la crise climatique. La plupart de ces matières ne sont pas recyclées et contribuent au fléau des microplastiques dans les océans du monde. Les microplastiques peuvent mettre des centaines d’années à se décomposer complètement.

"Ce plastique a des qualités de durabilité très intéressantes car il n’utilise pas de combustibles fossiles et peut être recyclé, mais il se dégraderait aussi dans la nature beaucoup plus rapidement que les plastiques normaux", déclare M. Van Aken au Guardian.

Le PEF permettrait également de conserver de façon durable le CO2 contenu dans les boissons gazeuses. Il serait également plus résistant aux hautes et basses températures, ce qui permettrait de le laver à une température plus élevée et d’améliorer l’efficacité de son nettoyage.

L’entreprise annonce également que la production de PEF est moins énergivore et permettrait donc d’émettre moins de CO2 que la production du polytéréphtalate d’éthylène (PET) actuellement utilisé.