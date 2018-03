Alerte orange, la neige succède au verglas sur nos routes: le point sur les accidents

L'Institut royal météorologique a lancé une alerte orange pour le verglas. Entre vendredi midi et samedi matin, les automobilistes et les autres usagers doivent se montrer particulièrement prudents sur les routes et les trottoirs.

Tout le pays est concerné par cette alerte. L'IRM prévoit des conditions de sol glissant généralisées. Le trafic sera "très pénible et très dangereux". "Il est vivement conseillé de retarder ses déplacements."



Les pluies verglaçantes ont touché notre pays dès ce matin. Si, dans un premier temps, la situation est restée calme, cela s’est récemment compliquée dans le Hainaut et en Flandre Occidentale.

Après-midi, les chaussées restent glissantes sur une bonne partie du pays, notamment dans le Hainaut (Tournai-Charleroi), dans le Brabant Wallon, dans les provinces de Liège et du Luxembourg. Le réseau secondaire est le plus touché.

Et la neige approche: elle a commencé à tomber sur le Nord de la France, du côté de Lille. La N81 (reliant Arlon à Messancy en Belgique) est désormais fermée à la frontière pour les + de 7.5 tonnes et les autobus.

Hainaut

L’E429 est particulièrement touchée dans le sens Halle > Lille, on relève des accidents à hauteur de Tournai, de Popuelles, de Kain. Un accident s’est également produit entre Fasnes et Popuelles. Après 13h, la situation s'arrangeait toutefois et les routes se dégageaient.

L’E42 Namur > Tournai: des accidents à hauteur de Gouy-lez-Piéton, à hauteur de Gaurain-Ramecroix, un autre à hauteur de Peruwelz. A cause d'un accident au niveau de Bury, les bandes de droite et d’arrêt d’urgence sont neutralisées en direction de Tournai.

Sur l’A54 Charleroi > Nivelles un accident s'est produit à hauteur de Buzet, avec 3 camions et une voitures impliqués, on observe des files sur 7km et de gros retards.

La N25 Corbais > Nivelles: voiture sur le toit à hauteur de Genappe, mais la chaussée est à présent dégagée et rouverte.