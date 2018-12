Verglas attendu ce samedi soir: il vaut mieux éviter de prendre le volant

Selon les dernières prévisions météorologiques, des averses hivernales (chutes de neige) traverserons la Wallonie d’Ouest en Est ce soir et cette nuit. Elles se transformeront progressivement en pluie.

En Ardenne, ces pluies pourront être verglaçantes et le gel persistera en matinée. Ailleurs, le redoux est annoncé dès la seconde partie de nuit avec des températures positives.

Les routes risquent donc d’être particulièrement dangereuses, il est conseillé d'éviter de prendre le volant si possible. C'est surtout en province de Namur entre 3h et 6h du matin que la situation devrait être la plus critique. Il est conseillé de se renseigner avant de se mettre en route, en particulier si l'on doit circuler sur le réseau secondaire.

Des épandages sont déjà en cours ce samedi soir dans le Hainaut.

Les conseils

Il est conseillé à tous les automobilistes de faire le plein de liquide de lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales avant tout départ.

Ceux-ci sont invités à adapter leur vitesse et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, ne pas dépasser les épandeuses et anticiper les risques surtout aux endroits exposés.

Enfin, la Cellule d’Action Routière (CAR) rappelle que les épandages préventifs ne peuvent empêcher des conditions de routes glissantes lors de l’arrivée de pluies verglaçantes.