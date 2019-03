Vents violents sur tout le pays, dégâts et problèmes sur les routes (vidéo)

Le temps est très venteux ce dimanche après-midi avec une nébulosité variable, selon les prévisions de l’IRM. Quelques averses traverseront rapidement le pays d’ouest en est tandis que le vent s’orientera à l’ouest en devenant temporairement fort à très fort, avec une tempête prévue en mer (8 ou 9 Beaufort). Les rafales pourront temporairement atteindre 100 km/h, et jusqu’à 120 km/h dans la région côtière et sur le nord­-ouest du pays. Les maxima varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 12 degrés en Flandre. Le numéro d'appel des secours pour des situations non-urgentes 1722 a été automatiquement réactivé. Avec ses rafales de vent, il y a des entraves un peu partout en Belgique. Beaucoup de panneaux, plaques, cônes, barrières qui se sont envolés. Les arbres provoquent aussi beaucoup de dégâts. Les équipes du SPW font le maximum pour rétablir le passage sur les voiries. A 14h50, la situation sur les routes étaient la suivante: - PROVINCE DE NAMUR:

sur la N4 vers Arlon, au km 76 à Florée

sur l'E411 vers Lux, au km 74.6 à Sovet

sur la N5 vers Couvin, au km 82.4 à Mariembourg Sur la E411 Arlon > Namur

- PROVINCE DE LUXEMBOURG:

sur la N4 vers Arlon, au km 165 à Martelange

sur l'A28 vers la France, la bretelle de sortie Aubange est fermée

sur la N4 dans les deux sens, à Champlon (4 abres),passage quasi impossible circualtion à l'arrêt Sur la E411 Arlon > Namur, une voiture est sur le toit à hauteur d'Ochamps (km 126,7), le passage est difficile. On compte déjà 4 km de files avec 15 min de retard.

- BRUXELLES:

sur le R0 vers Ittre, au km 13 Waterloo chaussée fermée (nombreux arbres) Toujours, sur la R0, entre Ittre et le carrefour Léonard, chaussée fermée dans les deux sens.Sur l'avenue de Tervuren à hauteur de la rue Alfred Madou, vers le centre, un arbre est couché sur la voie de tram et la chaussée.

sur le R0 vers Mons, au km 63.8 à hauteur de Beersel, le passage se fait via la bande d'arrêt d'urgence et des files se sont déjà formées.

- PROVINCE DU BRABANT WALLON:

sur l'E411 Bxl > Namur à hauteur de Corroy-Le-Grand en direction de Namur, le passage est difficile. Sur l'E411, vers Bruxelles, entre les kilomètres 17 et 16, à hauteur de Bierges

- PROVINCE DE LIEGE:

sur l'E25/A26 vers Liège, au km 27.5 à hauteur d'Harzé

sur la N672, au km 12 à hauteur de Jalhay (entrave totale)

- PROVINCE DU HAINAUT:

sur l'E42/E16 à Peruwelz au km 15.

sur l'E429 vers Lille, au km 37 à hauteur de Lessines

sur le R3 vers Gouy dans l'accès Châtelineau

sur l'E42/A16 vers Mons, au km 32 à Warchin

sur l'E19 vers Bruxelles, au km 71.5 à Hautrage

sur l'E42/A16 vers Mons, au km 6 à Pommeroeul (arbre qui penche)

sur la voirie sur l'E42 Tournai - Mons au km 33.7 peu après Tournai-Vaulx

sur l'E403 vers Tournai au km 8 à hauteur de Néchin

sur R3 vers Gouy, à hauteur de Mont-sur-Marchienne

dans l'échangeur de Familleureux venant de l'E19 Bxl vers la A501 vers Ecaussines (passage via BAU)

- EN FLANDRE:

sur l'E19/A1: vers Bruxelles, au km 8 à hauteur de Zemst

sur l'E17 vers Courtrai, au km 59.5 à Destelbergen

sur l'E17 vers Courtrai, au km 46.9 à Zwijnaarde en bande de droite

A Liège, le quai Timmermans et la rue Ernest Solvay ont été fermés à la circulation dans les deux sens, à hauteur du garage Volvo à Liège. Un toit s'est envolé ce dimanche en fin de matinée est est tombé sur la chaussée. Les voiries resteront fermées jusqu'à la fin de l'intervention des services de secours.



Vent sur les étangs du parc de Tervuren

En Wallonie picarde Les services de secours de Wallonie picarde sont déjà intervenus à une centaine de reprises ce dimanche à la suite des dégâts causés par la tempête qui frappe depuis ce matin le Hainaut occidental. On ne déplore aucun blessé. "Les premiers appels pour des interventions ont commencé ce matin vers 08h00. Les équipes sont actuellement sur le terrain aux quatre coins de Wallonie picarde. A 13h30, on en était à une centaine d'interventions. Fort heureusement, à cette heure, on ne déplore aucun blessé", indique le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde (Hainaut occidental).En début de matinée, les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises pour des arbres et branches entravant la circulation, notamment sur la E42 à Vaulx (Tournai) mais aussi dans les localités d'Ath, Flobecq et Bernissart. Les interventions ont aussi porté sur des câbles électriques couchés au sol, ce qui a nécessité la venue d'Ores sur place.Après une période d'accalmie, les bourrasques de vent repris de plus belle vers 11h30. Les rafales ont frappé la région du Tournaisis, où des petits chapiteaux et des tonnelles se sont envolés, mais aussi les régions d'Ath et de Basècles. Peu avant 14h00, les vents tempétueux frappaient toujours le Hainaut occidental.

Chaussée de Bruxelles à Limelette Le vent souffle fort sur notre pays, dégâts et problèmes sur les routes (vidéo) - © Carine Gilbart

Sur la ring intérieur vers Waterloo Le vent souffle fort sur notre pays, dégâts et problèmes sur les routes (vidéo) - © Tous droits réservés

#vent un arbre tombé sur la voirie sur la nationale 4 Namur - Bruxelles au km 33 à hauteur de Louvain-la-Neuve sur l'E411 Bxl > Namur à hauteur de Corroy-Le-Grand en direction de Namur. , sur l'E42 Tournai - Mons au km 33.7 peu après Tournai-Vaulx — RTBF Mobilinfo (@RTBFMobilinfo) 10 mars 2019

Situation identique dans le nord de la France Météo-France a placé l'Aisne et l'Oise en vigilance orange pour vents violents dimanche, avec des rafales allant à plus de 100 km/h, après le Nord, la Somme et le Pas-de-Calais depuis samedi. L'ensemble des Hauts-de-France est désormais concerné par cette vigilance jusqu'en fin de journée dimanche. Des rafales allant jusqu'à 114 km/h ont été enregistrées dans la matinée à Arras (Pas-de-Calais) et jusqu'à 110 km/h à Saint-Quentin (Aisne), selon Météo-France. Cet épisode venteux perturbe le trafic à l'aéroport de Paris-Beauvais, où plusieurs vols sont retardés, a-t-on appris auprès de l'aéroport. La SNCF a également annoncé sur Twitter des retards notamment sur les lignes Paris-Boulogne et Paris-Amiens en raison de la chute d'un arbre sur des installations électriques. #Villeneuve-d’Ascq: Un arbre tombe sur une voiture et fait deux blessés #vents https://t.co/Dyn7vjm3gw pic.twitter.com/Mkrs0zXKih — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 10 mars 2019