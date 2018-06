Vaste opération "week-end sans alcool au volant" sur les routes belges du 8 au 11 juin

La police fédérale de la route, en collaboration avec 122 zones de police locale ainsi que les autorités compétentes et les partenaires concernés, lance une vaste opération de contrôles d'alcoolémie sur les routes belges du vendredi 8 au lundi 11 juin. L'action concernera tant les autoroutes que les voiries régionales et communales, précise la police fédérale.

Ce nouveau "week-end sans alcool au volant" débutera dès 18h00 le vendredi 8 juin et prendra fin le lundi suivant à 6h00. L'action poursuit un double but de sensibilisation et de répression.

Opter pour les alternatives

"Nous espérons que les usagers de la route opteront pour les alternatives existantes (logement sur place, taxi, transports en commun, etc.) ou désigneront un BOB avant de sortir, afin de ne pas reprendre le volant en étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances", souligne la police, qui espère ainsi ancrer un recours à ces alternatives dans les habitudes des automobilistes. Elle entend également "accroître le risque, pour les conducteurs récalcitrants, d'être soumis à un contrôle".

La dernière action du genre remonte à janvier 2018. Sur les 47.921 personnes contrôlées, seules 902 (1,88%) roulaient sous l'influence de l'alcool; tandis que durant l'édition hivernale 2017, la proportion était encore de 2,12%.