Vaste opération antidrogue: deux hommes arrêtés pour corruption dans l'enquête sur Sky ECC

Deux nouvelles arrestations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête découlant du piratage de la messagerie Sky ECC. Il s'agit de deux hommes, de Vosselaar et de Deurne, qui avaient respectivement approché et payé l'enquêteur antidrogue de la zone de police d'Anvers et l'employée de la ville d'Anvers pour leur soutirer des informations. La chambre du conseil locale confirmé leur mandat d'arrêt.

L'enquête judiciaire sur Sky ECC avait été lancée fin 2018, après que plusieurs investigations aient révélé que les criminels utilisaient de plus en plus de cryptophones équipé du logiciel de cryptage de ce service de messagerie. Les experts de la police ont réussi à intercepter un milliard de messages.

Ces données fournissent des informations pour les dossiers en cours, mais de nouvelles infractions pénales sont également mises en lumière. Le mois dernier, un inspecteur en chef de l'équipe antidrogue du district de police d'Anvers a été mis derrière les barreaux pour avoir transmis à des criminels des informations provenant des bases de données de la police. Il aurait été payé par un homme de 38 ans résidant à Vosselaar. Ce dernier a été arrêté le 8 avril pour appartenance à une organisation criminelle, corruption publique active et complicité de violation du secret professionnel. La chambre du conseil a confirmé sa détention lundi.