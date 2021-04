Vaste opération anti-drogue : la chambre du conseil confirme l'arrestation d'une employée du parquet d'Anvers

La chambre du conseil d'Anvers a confirmé jeudi le mandat d'arrêt d'une employée du parquet d'Anvers, arrêtée le week-end dernier dans le cadre de l'enquête sur le service de messagerie Sky ECC et ses téléphones cryptés. Elle aurait transmis des informations à des criminels par le biais d'une intermédiaire.

L'enquête judiciaire sur Sky ECC a débuté fin 2018 après que plusieurs enquêtes ont montré que les criminels utilisaient de plus en plus de téléphones cryptés équipés du logiciel de cryptage de Sky ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis. Les spécialistes de la police ont réussi à déchiffrer la messagerie cryptée. Un milliard de messages ont été interceptés, dont près de la moitié ont été décryptés.

L'analyse de ces messages a conduit à plusieurs autres enquêtes judiciaires, dont celle menant à l'employée du parquet d'Anvers. Dans le cadre de cette enquête, six perquisitions ont été effectuées samedi dernier, quatre dans des habitations privées et deux au palais de justice d'Anvers. La police a interpellé deux personnes, l'employée du parquet et un autre suspect. Ces deux personnes ont été placées en détention par le juge d'instruction pour appartenance à une organisation criminelle, fraude informatique, corruption et violation du secret professionnel.