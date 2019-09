Vaste opération: 638 armes saisies et 51 personnes en détention

Vague de perquisitions : plus de 400 armes saisies - JT 13h - 13/09/2019 Et le parquet fédéral doit aussi communiquer dans la journée sur cette saisie de plus de 400 armes en Belgique. La police a retrouvé de tout : des riot-guns, des fusils de chasse, des armes plus légères...Plusieurs perquisitions ont été menés toute la semaine. Explication avec Sébastien Georis.