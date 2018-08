Varsenare: une femme tue ses trois enfants en bas âge avant de tenter de se suicider

Une femme de Varsenare, en Flandre occidentale, a tué ses trois enfants au domicile familial. Elle avait avant tenté de mettre fin à ses jours en voiture en percutant le pilier d'un pont sur la E40. Les circonstances exactes des faits ne sont toutefois pas encore connues.

Vers 2 heures du matin, la trentenaire a délibérément foncé sur le pilier d'un pont à Oostkamp, sur l'E40. Elle a survécu à l'accident et a été transportée à l'hôpital. Plus tôt dans la nuit, elle aurait tué ses trois enfants dans son domicile de Varsenare. Il s'agit d'Élise (4 ans), Fabrice (2 ans) et Arthur (3 mois).

Le père des enfants dormait dans la maison au moment des faits mais ne serait pas impliqué. Il est soutenu par ses proches et sa famille.

Le laboratoire judiciaire s'est rendu sur les lieux pour déterminer les circonstances des faits. Le corbillard est venu transporter les corps, la presse était tenue à distance. La situation est calme dans la rue. La porte-parole de la police communiquera davantage d'informations vers 13 heures.

Les habitants décrivent la famille comme étant "très classique": père et mère avec 3 enfants, ils étaient sympathiques et très croyantes. Les voisins les avaient vu se promener ensemble dans le quartier quelques jours auparavant.