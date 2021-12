Variant Omicron : une 3e dose du vaccin AstraZeneca augmente "significativement" les anticorps

Le laboratoire pharmaceutique Astrazeneca affirme jeudi qu’une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19 augmente "significativement" le niveau d’anticorps contre le variant Omicron, citant une étude clinique.

"Les niveaux d’anticorps neutralisant Omicron après une troisième dose de Vaxzevria", son vaccin contre le coronavirus, "étaient globalement similaires aux niveaux atteints après deux doses contre le variant Delta", détaille le communiqué.

"Les niveaux observés après une troisième dose étaient plus élevés que les anticorps trouvés chez des individus qui avaient été auparavant infectés et se sont remis naturellement" des variants Alpha, Beta, Delta et de la souche d’origine du Covid-19, précise AstraZeneca.