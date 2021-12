Variant Omicron : l’Écosse annule ses festivités du Nouvel An et prend de nouvelles mesures

En conséquence, "les larges célébrations de Hogmanay (les fêtes du Nouvel an, ndlr), y compris celles prévues ici dans notre capitale (Édimbourg), ne pourront pas avoir lieu", a indiqué Nicola Sturgeon aux députés du parlement local.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé l’annulation, en raison de la propagation du variant Omicron, des traditionnelles festivités du Nouvel An. Selon la cheffe indépendantiste, ce très contagieux variant du coronavirus "se propage actuellement rapidement à travers l’Écosse", où il représente désormais le variant majoritaire.

Cette annonce s’inscrit dans l’instauration de plus vastes restrictions destinées à réduire la propagation du virus en Écosse. Nicola Sturgeon a ainsi annoncé aux députés écossais que, dès le lendemain de Noël et pour trois semaines, les événements publics en plein air seront limités à 500 personnes et ceux en intérieur à 100 personnes debout ou 200 personnes assises.

"Cela signifie bien sûr que les matchs sportifs, y compris le football, auront lieu sans spectateurs pendant ces trois semaines", a-t-elle précisé.