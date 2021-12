Variant Omicron : faut-il préférer un masque FFP2 ? Peut-on fêter le réveillon entre positifs ? Voici quelques réponses pour des vacances plus "sûres"

Lors la conférence de presse de Sciensano et du centre de crise, les chiffres de l’épidémie n’ont pas été le seul sujet de discussion. Alors que beaucoup d’entre nous s’apprêtent à préparer le réveillon, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem a donné quelques conseils. Nous lui avons également posé quelques questions concernant les masques et les soirées "entre positifs".

La première règle n’a pas changé : ventiler, ventiler, ventiler. Ce qui est encore plus agréable en ces journées plus douces. Les autres gestes barrières restent de mise : lavage des mains, distanciation sociale et port du masque.

Alors que ces gestes sont toujours les mêmes depuis deux ans, dans certains pays européens comme l’Italie ou l’Autriche, le port du masque FFP2 se généralise. Son filtrage plus élevé le rendrait plus sécurisant face au variant Omicron, qui se propage plus rapidement.

Le masque FFP2 protège mieux mais coûte plus cher

Si le virus en tant que tel n’a pas changé, précise Yves Van Laethem, il est vrai qu’il est plus contagieux. "Un masque FFP2 a un tissu plus serré, où l’espace entre les différentes fibres est plus mince, donc il retient mieux les particules virales. En plus, la pince au niveau nasal permet d’avoir une meilleure contention. Ce faisant, un masque FFP2 limite à 95% les risques, contre 85% à 90% avec un chirurgical quel que soit le type de particule virale", détaille-t-il. "Avec Omicron, ce qu’on risque d’avoir, c’est que sur 10 personnes, 2-3 seront infectées, alors qu’avec Delta on était à une seule personne. Les quantités de particules virales dans la pièce seront plus importantes. Le masque FFP2 a donc son intérêt, mais il faut tenir compte du fait qu’il est moins facile à porter, surtout si on est en mouvement, et qu’il est plus onéreux."

Pour l’expert, ce masque a été conseillé aux personnes fragiles pour maximiser la protection. Les experts ont toutefois estimé qu’il ne fallait pas le généraliser.

Nouvel An entre positifs ? Pas si simple…

Quant aux personnes qui sont déjà positives, on voit sur la Toile de nombreux témoignages de groupes de gens infectés qui souhaitent se réunir entre eux pour fêter le réveillon.

Pour Yves Van Laethem, "des personnes positives qui se trouvent au même stade de l’évolution du virus (ex : deux personnes qui viennent d’être testées positives) peuvent passer le nouvel an ensemble. Il n’est peut-être pas idéal de mettre ensemble quelqu’un de fraîchement positif avec quelqu’un qui est en fin de période de positivité. On ne sait pas exactement quelle est l’interaction entre l’immunité naissante et une nouvelle charge virale. J’ai envie de dire que, par bon sens, je n’interdirais pas de mettre en présence des personnes positives à peu près au même stade de leur évolution de positivité, mais je pense qu’il n’y a pas de bonne étude qui compare les choses pour donner une réponse totalement scientifique."

Voilà pour le volet scientifique. Sur le plan plus pratique, il ne faut pas oublier que des règles précises existent pour la quarantaine et pour l’isolement. Dans ces cas-ci, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. La seule exception est si vous êtes en quarantaine (donc votre test n’est pas encore positif): vous pouvez vous rendre au supermarché, à la pharmacie ou chez le médecin si vous n’avez aucune alternative.