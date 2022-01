Variant Omicron en Belgique : testing, quarantaine... quelles sont les nouvelles règles à suivre dès le 10 janvier ? (infographies)

© rtbf - Bertrand Massart Le premier changement notable concerne les contacts à haut risque (contact de plus de 15 minutes à moins de 1,5 m) qui devaient être testés dans tous les cas. Dorénavant, si vous êtes considéré comme contact à haut risque et que vous n’avez pas de symptômes (asymptomatique) vous ne devez plus vous rendre dans un centre de testing (PCR), les autotests sont suffisants. Par contre si vous développez des symptômes, les règles restent les mêmes et vous devrez vous rendre dans un centre pour un test PCR.

La quarantaine

Le deuxième changement important concerne la quarantaine pour les personnes ayant eu un contact à haut risque. Différents cas de figure existent, selon que vous soyez vaccinés entièrement, partiellement ou pas du tout.

© rtbf - Bertrand Massart Les personnes entièrement vaccinées ne doivent plus aller en quarantaine après un contact à haut risque. Cependant, il leur est demandé d’appliquer des mesures de prévention strictes et cela pendant 10 jours après le contact, telles que le port du masque (FFP2 de préférence), une distance suffisante et pas de contacts avec des personnes vulnérables, etc. Précisons qu’une personne est considérée comme entièrement vaccinée si elle a reçu une dose "booster", si elle a reçu la dernière dose du vaccin il y a moins de 5 mois ou encore si elle dispose d’un certificat de rétablissement depuis pas plus de 5 mois. Concernant les 12-17 ans, ils sont considérés comme entièrement vaccinés s’ils ont reçu leur vaccination de base et cela peu importe la date.

© rtbf - Bertrand Massart Après un contact à haut risque, les personnes partiellement vaccinées doivent rester en quarantaine pendant 7 jours, mais… à partir du quatrième jour, la quarantaine peut être levée à condition de réaliser un autotest à partir de ce jour-là et jusqu’au dixième jour. Le résultat doit évidemment être négatif. Par ailleurs la personne s’engage à suivre les mesures de prudence. Est considérée comme partiellement vaccinée une personne qui a reçu sa dernière dose il y a plus de 5 mois et n’a pas reçu sa dose de rappel.

© rtbf - Bertrand Massart Pour les personnes non-vaccinées ayant eu un contact à haut risque, une quarantaine de 10 jours est toujours nécessaire, mais la quarantaine peut être levée le 7e jour à condition de réaliser un autotest (négatif) tous les jours jusqu’au 10e jour après le contact à haut risque. Les mesures de prudence restent d’application dans ce cas-ci aussi.

© rtbf - Bertrand Massart Concernant les enfants entre 5 et 11 ans, ils ont le statut de l’adulte avec lequel il réside. Autrement dit, il devra suivre les mêmes règles de quarantaine.

Isolement

Si vous avez des symptômes, vous êtes malades ou vous avez été testé positif au coronavirus, l’isolement est toujours de mise et cela dans tous les cas de figure, vacciné ou pas. Pour les personnes asymptomatiques ou ayant de légers symptômes, la durée de l’isolement est réduite à 7 jours à condition qu’elles n’aient plus de fièvre depuis 3 jours et qu’il y ait une amélioration au niveau des symptômes (le terme exact est : amélioration clinique des plaintes). Ajoutons que ces personnes devront encore suivre pendant 3 jours les règles de prudence habituelles. Cela veut aussi dire que si ces règles de prudence ne sont pas possibles, l’activité n’est pas autorisée. Exemple : manger sans masque avec d’autres personnes est impossible donc elle n’est pas autorisée. Enfin, dans les structures pouvant accueillir des personnes vulnérables du type maison de repos et de soins, la durée de l'isolement pour les les personnes asymptomatiques ou ayant de légers symptômes passe de 14 à 10 jours. A condition également qu’elles n’aient plus de fièvre depuis 3 jours et qu’il y ait une amélioration au niveau des symptômes (le terme exact est : amélioration clinique des plaintes). Pour le personnel soignant dans ces structures est, comme pour le point précédent, de 7 jours, mais il devra ensuite porter un masque FFP2 au sein de l'établissement de soin.