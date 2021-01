Variant du Coronavirus : une école de Saint-Trond ferme après des contaminations sur des élèves et des enseignants

L’école maternelle et primaire Schuttershof à Saint-Trond fermera ses portes pendant dix jours. En cause : la présence d’élèves et d’enseignants atteints par le Covid-19. Selon TVL, la télévision locale, il s’agirait d’infections avec la variante britannique.

Tous les écoliers et le personnel seront mis en quarantaine immédiatement pendant dix jours. Les élèves de plus de 6 ans et le personnel seront testés ce mercredi. "Nous suivons de près l’affaire et ne prenons aucun risque", déclare la bourgmestre Veerle Heeren (CD&V) citée par nos confrères.

Les élèves se rendant parfois au centre d'accueil extrascolaire Tutti Frutti, celui-ci sera également fermé. En outre, 48 enfants qui ont été en contact avec des élèves de l'école Schuttershof seront mis en quarantaine.

Une famille infectée

Les autorités trudonnaires ont mis en place un "mini-centre de test" dans une salle communale ? Objectif : tester les 280 étudiants et 25 membres du personnel. Quant aux parents des élèves de l’école maternelle et primaire, ils recevront un créneau horaire au plus tard ce mardi soir pendant lequel leur enfant pourra être testé.

Il a également été annoncé qu'une famille de Saint-Trond avait été infectée par le variant britannique du coronavirus. Deux enfants de cette famille fréquentent un milieu d'accueil, "De Egeltjes", qui sera également fermé pendant dix jours. Les enfants qui s'y trouvent et le personnel sont invités, eux aussi, à se faire tester et à se mettre en quarantaine pendant dix jours.