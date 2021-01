Variant britannique du coronavirus : faut-il prendre des mesures spécifiques pour les enfants ?

Après la découverte de nouvelles contaminations au variant britannique du coronavirus dans deux écoles primaires en Flandre, certaines voix se sont élevées au nord du pays pour réclamer des mesures dans les écoles. Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a même voulu interdire toutes les activités intérieures aux jeunes de moins de 12 ans avant de rétropédaler.

Il est vrai que les premières études réalisées outre-manche semblaient indiquer que ce variant plus contagieux infectait davantage les enfants. Niko Speybroeck infectiologue à l’UCLouvain le confirme. "La probabilité pour les enfants qui ont le variant classique d’infecter d’autres personnes lors d’un contact rapproché est de 6% alors qu’elle est de 9% avec les enfants infectés par le variant britannique selon une étude britannique."

Pas spécifique aux enfants

Alors, après la découverte de ce variant britannique, ne vaudrait-il pas mieux garder les écoles fermées et les enfants au chaud ? Pierre Smeesters, infectiologue à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola tempère. "On sait aujourd’hui que cette contagiosité supérieure n’était pas spécifique aux enfants. Il y a des données maintenant qui montrent que les adultes de 20 à 50 ans restent les plus transmetteurs et qu’ils génèrent le plus de cas secondaires."

Mais on sait aussi que les écoles sont des lieux de contaminations, faut-il dès lors prendre des mesures spécifiques ? Pierre Smeesters ne le pense pas. Il précise que le monitoring dans les écoles ne montre pas non plus de signaux particuliers de dangers sur les enfants. "Donc soyons prudents mais la situation n’a pas fondamentalement changé pour les enfants." Selon ce pédiatre, des études sont menées chez nous comme au Royaume-Uni mais il est encore trop tôt pour avoir des données fiables.

Niko Speybroeck rappelle que, selon une étude de Sciensano, les enfants ne sont pas considérés comme les moteurs de l’épidémie. Mais "il ne faut pas pour autant considérer les écoles comme des îles sans infections car certaines études indiquent que le rôle des enfants dans la propagation de l’épidémie n’est pas négligeable. Nous sommes donc confrontés à des incertitudes."

Modifier le protocole dans les écoles ?

Mais pas de quoi paniquer pour autant. De son côté, l’épidémiologiste de l’UCLouvain insiste : "Il faut faire la même chose que ce qu’on fait déjà, mais en mieux."

Pour Niko Speybroeck, il faut donc renforcer encore les gestes barrières, respecter la quarantaine dès les premiers symptômes, ventiler autant que possible les locaux. "Dans les écoles, les mesures sont relativement bien respectées mais il faut faire attention aux moments de pause par exemple où les élèves se retrouvent pour manger. Il faut aussi désinfecter régulièrement les espaces. On le fait déjà mais on peut encore le faire davantage. "

Selon lui, le port du masque pourrait peut-être être envisagé pour les moins de 12 ans " mais rien n’est tranché ", précise-t-il. Pierre Smeesters explique lui aussi qu’une discussion a lieu actuellement pour les 10-12 ans. " Mais c’est une décision difficile à trancher avec des avis divergents, ce qui montre simplement la complexité de la situation. "

Tester, tester, tester… y compris les enfants

Le séquençage permet d’affiner la connaissance du virus et sa propagation. "Mais il faut du temps entre l’échantillonnage et le résultat final", constate Niko Speybroeck. Pour lui, Il faut surtout augmenter le testing en général. "Le testing intensif doit faire partie de la stratégie. Et donc aussi chez les enfants. Si on veut que les écoles restent ouvertes, il faut organiser d’une façon ou d’une autre un testing dans les écoles pour éviter qu’il y ait une circulation trop importante du virus. Quant à savoir s’il faut tester dans les écoles ou ailleurs, c’est un autre sujet."

Les deux experts rappellent enfin que la fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour et qu’elle ne le sera qu’en tout dernier recours. "Il faut à tout prix l’éviter, estime Pierre Smeesters. Et pour cela, il faut surtout renforcer les autres mesures. "

En fonction des courbes

Les deux experts appellent à la prudence. Pour eux, il faudra voir dans les jours qui viennent si ce nouveau variant pose de réels problèmes et, en fonction de cela, adapter les mesures. Tout va dépendre de ce qu’il va se passer dans les prochains jours et l’évolution des courbes.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le porte-parole de Caroline Désir, la ministre de l’Education, explique qu’aucune modification spécifique n’est prévue. "A ce stade-ci, on n’a pas reçu de demandes des experts. Les protocoles actuels sont déjà très stricts. Une modification n’est pour l’heure pas à l’agenda."