Variant britannique en Belgique : "Une évolution plus lente qu'on ne le craignait"

En Belgique, un tiers des infections sont actuellement liées au variant britannique, a annoncé ce vendredi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse sur le coronavirus. On estime que "37,4% des infections causées par le variant britannique et 4,6% sont liées au variant sud-africain", a-t-il détaillé.

Si la présence du variant britannique augmente légèrement par rapport à la semaine précédente, "elle est moindre que celle que l’on a pu craindre", précise Yves Van Laethem. En effet, "on s’attendait à ce que fin février, le variant britannique soit clairement dominant dans notre pays. Nous approchons la fin du mois et le taux est de 37%."

Il précise qu’il est normal et naturel que les variants prennent de plus en plus de place. C’est ce qu’on constate "chez nous et dans beaucoup d’autres pays". En effet, dans le monde des maladies infectieuses, il est "une loi de la nature que survit le mutant celui qui a des avantages sur un autre. Par exemple, celui d’avoir une meilleure facilité pour contaminer, se propager et se multiplier."

Malgré cela, rappelle Yves Van Laethem, on est "heureusement surpris que l’évolution est relativement plus lente qu'on ne le craignait".

Pour rappel, la plus grande contagiosité du variant anglais fait consensus, mais le doute demeure au sujet de l’intensité des symptômes et sa virulence.