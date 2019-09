Vapotage: l'Etat de New York ne mégote plus avec les cigarettes électroniques aromatisées

New york interdit les cigarettes électroniques aromatisées: témoignages d'utilisatrices -... New York est devenu mardi le second état des USA après le Michigan à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées, accusées d'inciter les jeunes au vapotage, avec à la clef, un fort risque de dépendance à la nicotine. Lily Gutnik, fumeuse de cigarette électronique: "C'est surprenant de voir les politiciens s'intéresser autant au vapotage parce que les cigarettes nous entourent depuis dieu sait combien de temps et ils n'étaient pas autant concernés par l'industrie du tabac mais maintenant qu'il y a eu quelques morts liés au vapotage, maintenant ils se servent de ça pour leur carrière politique et c'est triste parce qu'ils auraient dû parler de tous ces morts à cause de l'industrie du tabac et des cigarettes et du cancer du poumon et de choses comme ça." - Katrina Russell, fumeuse de cigarette électronique: "Je pense que Juul est vraiment addictif parce que maintenant, vous avez la possibilité de fumée partout. Vous fumez dans la salle de bains, à la maison, vous vous réveillez, vous avez le réflexe +oh, laisse moi fumer, puisque je peux+ donc c'est addictif en ce sens, plus que les cigarettes, voilà ce que je pense."