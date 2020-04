Valérie Glatiny veut rassurer les étudiants du supérieur : "Toutes les infos dans 3 jours"

Examens : un vent de panique chez les étudiants - JT 13h - 23/04/2020 La grogne des étudiants du supérieur. Leur session d'examens se fera à distance et ils sont de plus en plus inquiets, car certains cours n'ont tout simplement pas été donné ces dernières semaines, même de façon virtuelle. Et parce que chaque université aura son système de contrôle. Certaines utiliseront des logiciels anti-triche, d'autres pas. Les étudiants ont peur que cela ne les déforce. Voici quelques témoignages. En plateau, Valérie Glatigny, Ministre responsable de l'enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles avez reçu une pétition : 23.000 signatures et une demande claire, il faut plus de clarté ?