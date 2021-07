Vague de quarantaines à cause du Covid: inquiétude d'avoir des rayons vides dus à la "pingdémie" au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, on craint de plus en plus que la "pingdémie" ne provoque des pénuries alimentaires. "Nous sommes très préoccupés par la situation", a reconnu le ministre de l'Économie, Kwasi Kwarteng, interrogé sur des photos de rayons vides dans les supermarchés. "Nous suivons l'évolution de la situation."

En une semaine, des centaines de milliers de personnes au Royaume-Uni ont reçu via une application officielle un appel à se mettre en quarantaine à domicile. Elles sont considérées comme ayant été en contact avec une personne testée positive au coronavirus et ont donc été "pinguées", ce qui signifie qu'ils ont reçu une notification sur leur téléphone.

Demande de test PCR

Les entreprises se plaignaient déjà de la pénurie de personnel due au Brexit et disent maintenant que la situation menace d'empirer à cause de cette 'pingdemie'. Selon Sky News, les chaînes d'approvisionnement "commencent à s'effondrer", car les chauffeurs routiers et les personnes travaillant dans le secteur de la viande, entre autres, restent à la maison.

Ce nouveau type d'épidémie dominait d'ailleurs les premières pages des médias britanniques jeudi. "La 'pingdémie' perturbe l'approvisionnement alimentaire des supermarchés", titre le Daily Telegraph. Le Sun et le Daily Mail ouvrent avec des photos d'étagères vides. "Des craintes de pénurie alors que les magasins sont touchés par la +pingdémie+", écrit le Times.

Certaines entreprises prennent désormais les choses en main. La société Bidfood a appelé les employés "pingués" à venir travailler si un test PCR montre qu'ils ne sont pas infectés. Ces travailleurs jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, a justifié le patron de cette entreprise, Andrew Selley, auprès de la BBC.

Aussi dans les services publics

Les services publics n'ont pas échappé non plus aux conséquences de la "pingdémie", la police manquant de bras pour pouvoir répondre rapidement aux appels qu'elle reçoit. La police de Cleveland dit que des congés du personnel ont finalement été retirés.

Les Britanniques ne sont pas légalement obligés de se mettre en quarantaine à domicile pendant dix jours s'ils reçoivent une notification via l'application, qu'ils ne sont d'ailleurs pas non plus obligés de télécharger.

De nombreuses personnes ont toutefois répondu à l'appel et le gouvernement est sous pression pour prendre des mesures. Ce dernier a déjà décidé qu'à partir du 16 août, les personnes entièrement vaccinées ne devront plus être placées en auto-isolement si elles entrent en contact avec le virus, sauf si elles sont elles-mêmes testées positives.