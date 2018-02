Vague de froid: combien tout ça vous coûte en chauffage?

Pour vous réchauffer pendant cette vague de froid, vous avez deux solutions: soit vous couvrir, beaucoup. Vraiment beaucoup.

Soit, tourner la vanne du radiateur. Honnêtement, on est tous beaucoup plus fan de la seconde option. Problème: point de vue consommation, c'est loin d’être l’idéal, surtout quand l'isolation n'est pas vraiment optimale.

Ismaël Daoud est ingénieur, expert en énergie. Avec lui, petit tour de tout ce qui ne va pas dans les habitations en général : "Il y a généralement trois postes importants en termes de perte d’énergie : la déperdition, la régulation et la production. Les murs ne sont souvent pas isolés dans les plus vieilles habitations et donc pour compenser, vous devez mettre plus de chauffage. Ça c’est en termes de déperdition. L’autre poste, la régulation : y a-t-il des vannes thermostatiques ? Si non, cela veut dire que quand la température de confort est atteinte, votre radiateur va continuer à chauffer. Y a-t-il un thermostat d’ambiance qui coupe tous les radiateurs en une fois ? Si la réponse est non, ce sont des petites choses à remplacer qui ne coûtent pas chères. Et puis le dernier poste, c’est la production : veillez à avoir une chaudière performante."

Jusqu’à 200€ en moyenne en plus

Un ménage bruxellois dépense en moyenne 1400€ par an pour se chauffer. Mais sans tous ces astuces et travaux, l'addition d'une semaine de froid sibérien peut s'avérer salée. Alors, que coûte 8 jours de chauffage par -5 dehors? Nous avons demandé à une ingénieure architecte de calculer une estimation moyenne pour un chauffage au gaz :

- pour une maison mal ou non isolée, la note peut s'élever à 200€;

- pour une maison moyennement isolée, comptez 80€;

- et pour une maison bien isolée, seulement 35€;

Et attention : l'impact pour le mazout sera en plus important car il est un peu plus cher.

"Pour une maison de 100 à 150m², la surface moyenne en Belgique, la vague de froid peut avoir un impact important sur la consommation, et donc sur votre facture, mais le conseil que je donnerais c’est d’utiliser cette somme pour une isolation structurelle, une isolation des parois de votre maison plutôt qu’une dépense énergétique qui risque d’être récurrente", souligne Marie Descamps, consultante énergétique.

Conclusion: si la vanne vous fait mal au portefeuille et que vous n'aimez pas les couvertures, il ne vous reste plus qu'à faire quelques travaux d'isolation. Renseignez-vous, des primes existent partout.