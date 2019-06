Vague de chaleur: possible dépassement du seuil d'information de la concentration d'ozone

Bruxelles : plan canicule déclenché - JT 13h - 25/06/2019 Plusieurs villes et communes ont activé un plan canicule. Ce mardi devrait être la journée la plus chaude de la semaine, avec un thermomètre qui dépasse les 35 degrés par endroit. A Bruxelles, les services d'aide sont en action, avec des interventions ciblées sur les personnes les plus fragiles.