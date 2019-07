Vague de chaleur: Angleur décroche le titre du record de chaleur avec 40,2 degrés - © DIRK WAEM - BELGA

Liège: chaleur maximale - JT 13h - 25/07/2019 La Belgique en pleine chaleur. C'est un four, c'est un feu, que dis-je un feu, c'est une canicule. On a un peu épuisé le dictionnaire pour décrire les journées que nous vivons en ce moment. Une situation exceptionnelle avec des records de températures battus ce jeudi. A Liège, le mercure a affiché ce matin 40,2 degrés. Une cité plus ardente que jamais. Comment a-t-on tenu le coup ce matin ? Reportage dans les rues de la ville, Maxime Dumoulin.