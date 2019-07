Vague de chaleur: les trains Thalys ne rouleront à nouveau normalement qu'à partir de ce week-end

Canicule : trains bloqués et champs en feu - JT 19h30 - 25/07/2019 A Baisy-Thy, près de Genappe, dans le Brabant wallon, un important incendie est intervenu dans les campagnes qui longent la nationale 5 à cause de la chaleur. Le plan communal d'urgence a été déclenché. A cause de cette vague de chaleur, plusieurs trains ont été bloqués à la suite de problèmes avec les caténaires. Un train à grande vitesse Thalys est resté coincé entre Bruxelles et Malines avec 300 passagers à bord. Le réseau ferroviaire belge dont les rails sont réglés pour supporter une température moyenne de 25 degrés est soumis à rude épreuve ces derniers jours, lorsque le mercure avoisine les 40 degrés. David Brichard et son équipe sont allés voir ces ouvriers d'Infrabel qui sont obligés de multiplier les interventions pour que les trains circulent.