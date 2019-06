Vague de chaleur: le mercure a atteint 32 degrés à Uccle, pas un record

La température maximale relevée à Uccle mardi était de 32,0 degrés, indique Fabian Debal, météorologue à l'IRM. Ce n'est pas un record de température pour cette période, puisque le 25 juin 1976, l'IRM avait enregistré 33,6 degrés à Uccle et plus chaud encore, 36,6 degrés le 27 juin 1947.

Les maxima les plus élevés ont été notés dans les stations météo du Limbourg (34,5 degrés à Kleine-Brogel) et en Campine anversoise (34 degrés à Réthy). Les températures les plus "fraîches" concernaient quant à elles le littoral, 21,2 degrés à Zeebrugge à 14h00.

Des maxima moins élevés sont attendus dans les prochains jours, à cause d'un flux d'air maritime. Le thermomètre devrait en effet afficher autour de 25 degrés. Il y aura à nouveau un très grand contraste entre la côte, qui subit directement cet air et le centre du pays. "Les températures ne dépasseront pas les 20 degrés, alors qu'à Bruxelles on devrait atteindre 28 degrés. Dans la Lorraine belge, la poche d'air chaud persistera encore mercredi et on pourrait atteindre les 33 degrés", précise Fabian Debal.

Le soleil lancera une nouvelle offensive samedi. Il devrait faire entre 28 et 33 degrés.