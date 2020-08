Vague de chaleur : l’IRM annonce la fin de l’alerte rouge à partir de ce jeudi

L’Institut royal météorologique (IRM) a annoncé mercredi que l’alerte rouge émise pour la chaleur ne sera plus en vigueur à partir de ce jeudi mais une partie du pays restera en alerte orange.

"Dès jeudi, le temps deviendra graduellement moins chaud. Jeudi, une alerte orange sera en vigueur dans de nombreuses provinces. Par contre, la Flandre Orientale passera en jaune car il a fait moins chaud les derniers jours et que nous considérons non seulement les prévisions mais aussi les observations récentes. Notons que pour les provinces de l’est du pays, les températures seront élevées sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes", indique l’IRM sur son site Web.

Des orages possibles ce mardi soir et cette nuit

L’IRM a par ailleurs lancé un avertissement aux orages sur tout le pays dès ce mercredi 14h00 jusqu’à demain/jeudi matin à 8h00.

Les maxima baisseront ce jeudi par rapport à ces derniers jours puisqu’ils seront compris entre 27 °C à 32 °C. Un temps orageux devrait persister fin de semaine mais les températures devraient continuer à baisser.