Vaccins : le programme de vaccination belge des bébés pourrait évoluer

En Suède et en Italie, les bébés reçoivent leur première injection à 3 mois, leur deuxième à 5 mois, un rappel quelques mois plus tard. En France, ils reçoivent leur première injection à 2 mois, la deuxième à 4 mois et la troisième quelques mois plus tard.

Certains parents et certains pédiatres se demandent pourquoi le nombre d’injections recommandées pour exactement le même vaccin varie d’un pays à l’autre. C’est le cas pour le vaccin qui protège contre six maladies: la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les infections à Haemophilus influenzae. En Belgique, un bébé recevra une injection de plus qu’un bébé italien, suédois ou français.

Calendrier vaccinal français - © Tous droits réservés

En Belgique, il convient d’ajouter une dose aux schémas précités. Le bébé sera vacciné à 2 mois, 3 mois, 4 mois et 15 mois.

Pourquoi ?

C’est le Conseil supérieur de la santé qui émet les recommandations en termes de vaccination. " La plupart du temps, les données de départ comportent un certain nombre d’injections et par la suite, on peut constater que leur nombre n’est pas nécessaire, nous explique Yves Van Laetem est le président du groupe " Vaccination " au Conseil supérieur de la santé. Donc il y a des études qui se font dans les années qui suivent la commercialisation du vaccin et qui permettent de montrer qu’une ou deux doses de vaccin en moins sont tout aussi efficaces. C’est dans le contexte de l’enregistrement du vaccin hexavalent que la Belgique avait décidé de faire un schéma " 3 injections + un rappel ".

Je pense que maintenant, on est convaincus

Il a pu être montré par la suite que " deux injections + un rappel " étaient suffisants. Certains pays ont sauté très rapidement dans le train. En Belgique, les pédiatres belges ont été plus dubitatifs mais je pense que maintenant on en est convaincu et c’est la raison pour laquelle ce type de schéma vaccinal sera probablement revu dans un très proche futur ".

Une évaluation permanente de la balance bénéfices/ risques

" L’évaluation de cette balance bénéfices/risques dépend de données épidémiologiques, de l’évolution des maladies dans la population qui est vaccinée, tant dans les pays qui nous entourent que dans notre pays. Au vu de ces données, on revoit la situation régulièrement, soit pour modifier le nombre de doses, soit pour introduire d’autres vaccins si d’autres maladies surviennent de manière importante ".

Le calendrier vaccinal n’est pas figé

Un groupe de travail se réunit au sein du Conseil supérieur de la santé pour faire repenser le calendrier vaccinal. D’ici un an, le groupe espère livrer une nouvelle proposition de calendrier à la ministre de la santé. Il se pourrait que l’une des 3 premières doses de l’hexavalent soit donc supprimée dans les années à venir, décision qu’a déjà prise la France en 2014. " Une injection supplémentaire de vaccin n’a rien de nocif mais elle est peut-être peu utile. D’autant qu’éliminer une injection pour la même efficacité permettrait de faire des économies qui pourraient être réinvesties dans d’autres vaccinations plus utiles et non-finançables dans le contexte actuel ".