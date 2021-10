Vaccins contre le coronavirus : les affirmations trompeuses d’un médecin sur le risque de thromboses généralisées liées aux "D-dimères"

La vidéo d'un médecin affirmant que les personnes vaccinées contre le Covid-19 risquent de "faire des micro thromboses partout dans le corps" et d'en mourir "l'année prochaine" circule sur plusieurs réseaux sociaux et des messageries privées comme Telegram. Dans la séquence qui circule, le Dr Benoit Ochs explique avoir relevé un taux de D-dimères, qui est un marqueur potentiel de thromboses, "au dessus des normes" chez un patient vacciné sur cinq. Pourtant, l'augmentation de la concentration de D-dimères n'est pas spécifique aux thromboses. Elle peut être liée à une multitude d'évènements et des experts estiment qu'il n'y a "rien d'inquiétant" dans cette possible augmentation de D-dimères après vaccination.

Via la plateforme de lutte contre la désinformation Faky, un internaute nous signale une vidéo apparue dans son fil d'actualités sur Facebook. Lui qui n'a jamais entendu parler de "D-dimères" s'interroge après avoir visionné la séquence. "Certains affirment que le vaccin contre le Covid-19 augmente le nombre de D-dimères dans le sang (jamais entendu parler de D-dimères avant aujourd'hui), ce qui laisse supposer des thromboses un peu partout", nous explique-t-il.

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici.

Dans cet extrait vidéo, très largement partagé, le Dr Benoit Ochs affirme qu'il "fait des analyses de sang chez tous les vaccinés depuis le mois de février et je me retrouve avec des taux de D-dimères très très élevés". Il explique que ces D-dimères sont des "marqueurs de thromboses". Plus loin, il indique que "pratiquement un patient sur cinq" aurait des D-dimères "au dessus des normes", avant de conclure, sans "certitudes" que "le risque, c'est que ces personnes fassent des micro thromboses partout dans leur corps et que, à force de faire des micro thromboses partout dans leur corps comme ça, eh bien peut-être toutes ces personnes sont décédées l'année prochaine".