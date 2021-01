Vaccins contre le coronavirus: comment connaitrons-nous les éventuels effets secondaires ?

© rtbf - Bertrand Massart

Imaginons un patient X. Au moment de recevoir le vaccin, une information est censée lui être donnée pour lui indiquer les effets indésirables qu’il pourrait avoir avec le produit. Ces effets sont connus notamment grâce aux études cliniques. On sait par exemple qu’ils peuvent apparaître le jour même ou dans les deux jours qui suivent la vaccination. Selon Jean-Michel Dogné, directeur du département Pharmacie à l’université de Namur et expert à l’agence belge et européenne des Médicaments, ces effets sont généralement modérés et légers. On retrouve en premier la douleur à l’injection, ensuite la personne peut avoir un peu de fièvre, un peu de fatigue et des maux de tête. Ces effets indésirables sont donc connus et ne sont pas recherchés.

Après l’injection du vaccin, le patient sera surveillé pendant au moins 15 minutes afin de déceler des effets indésirables plus rares du type allergique. Jean-Michel Dogné : "On préfère que vous soyez assis dans de bonnes conditions pour voir que vous n’ayez pas de réaction cutanée ou respiratoire". Ces réactions sont très rares, précise-t-il en rappelant qu’actuellement plus de 5 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde avec le vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech.

Notre patient X sera aussi informé qu’il pourrait développer des effets après la vaccination. Jean-Michel Dogné : "Un évènement peut apparaître après la vaccination, mais sans avoir de lien de causale avec la vaccination". Et c’est justement dans le doute que l’on vous demande de rapporter ces effets indésirables.