Vaccins : ce qu'il faut savoir avant de partir en vacances

Ça ne s’improvise pas, partir à l’étranger nécessite de planifier ses vaccins. La fièvre jaune, l’hépatite A ou encore la méningite africaine existent dans certains pays.

En cette période de vacances, l’affluence est grande dans les centres de vaccination pour les vacanciers qui souhaitent partir. Alors qu’est-il important de savoir sur les vaccins avant de faire ses valises ?

Quels vaccins sont obligatoires ?

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire dans certains pays d’Afrique. Il est aussi recommandé dans d’autres pays où la maladie est présente mais où le vaccin n’est pas rendu obligatoire par les autorités locales (ex : le Brésil…)

La méningite africaine pour les personnes qui vont dans la péninsule arabique

La polio est obligatoire pour se rendre au Congo

Est-il nécessaire de s’y prendre à l’avance ?

Oui, surtout durant la période de vacances, nous explique Maya Hites, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Erasme. “En général, s’y prendre deux semaines à l’avance est suffisant. Mais ici, en cette période de vacances, il est difficile de trouver un rendez-vous entre le mois de juin et le mois de septembre.”

Pendant les mois d’été, c’est l’affluence dans les couloirs de l’hôpital. Pour être certain d’avoir un rendez-vous le jour de son choix, il fallait s’y prendre plusieurs semaines à l’avance.

Le constat est le même à la clinique Saint Pierre d’Ottignies. Jean-Christophe Marot, lui aussi spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, confirme "qu’ils ne savent pas vacciner tout le monde". La solution à ce problème est de s’y prendre à temps. "Il est mieux de venir en consultation pré voyage dès que la date de celui-ci est fixée. Vous éviterez les consultations de dernières minutes, débordantes en cette saison". Surtout, si la destination est un pays tropical.

►►► Conseils pour partir à l’étranger en fonction de la destination

“Cela dépend aussi du voyage”

Maya Hites insiste sur les conditions du voyage. “Si vous faites un voyage où peu de risques sont encourus comme le Club Med, il est suffisant de s’y prendre quelques semaines à l’avance”.

Par contre, si vous décidez de faire un voyage plus long et plus aventureux, il faut prendre ses précautions. “Il est nécessaire de s’y prendre deux mois à l’avance pour pouvoir effectuer vos rappels si vous partez faire un tour du monde pendant un an par exemple.”

Y a-t-il des contre-indications ?

Oui. "C’est le cas pour les vaccins vivants atténués tels que les vaccins contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde orale. Ceux-ci représentent un danger chez les patients immunodéprimés, les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes”, explique la spécialiste.

En cas de problème médical, il faut vérifier s’il n’y a pas de contre-indications pour connaître les risques.

Au retour de voyage, il est conseillé de faire le rappel des vaccins. "Peu le font, pourtant cela permet d’aller jusqu’au bout du processus et de pouvoir être vacciné à vie pour certaines maladies", ajoute la médecin.