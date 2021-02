Vaccins : à partir de quand est-on protégé efficacement contre le Covid-19 ? Et à quel point ?

A partir de quand est-on protégé contre le virus SARS-CoV-2 ? Voilà une question qui après un mois du lancement de la campagne de vaccination en Belgique mérite bien quelques précisions. Une question qui s’est notamment posée après la découverte de 18 cas positifs sur 90 résidents dans un home où la première dose avait été administrée 10 jours plus tôt. Une découverte qui n’a rien d’anormal : on vous explique.

Fonctionnement des vaccins

En Belgique, deux vaccins sont utilisés actuellement. Le premier à être autorisé a été celui de Pfizer/BioNtech, ensuite est arrivé celui de la firme Moderna. Vendredi dernier, l’Agence européenne des médicaments a fait part de ses recommandations quant au vaccin d’AstraZeneca.

Les deux premiers, sont des vaccins à ARN messagers. Celui du laboratoire AstraZenca, qui n’est pas encore administré en Belgique est vaccin à vecteur viral.

Rappelons que le principe des vaccins est d’administrer une petite partie modifiée d’un microbe (virus ou bactérie), incapable à elle seule de causer la maladie pour l’exposer aux cellules de notre système immunitaire. Nos cellules immunitaires vont s’activer face au danger potentiel qu’elles croient détecter, se multiplier et produire des éléments (comme des anticorps) qui permettront de lutter contre cet organisme étranger si on le rencontre réellement par la suite.

Une protection optimale une à deux semaines après la deuxième dose

Tout cela prend un certain temps. "Ça prend un minimum de 7 à 10 jours pour que l’on commence à voir apparaître ces anticorps. Ensuite cela va s’amplifier. Et surtout quand, au bout de 3 à 4 semaines on va administrer la deuxième dose du même vaccin, on va donner un coup de " boost " à notre système immunitaire. Et là, on va produire une grosse quantité d’anticorps", explique Sophie Lucas, immunologiste et présidente de l’institut de Duve à l’UCLouvain.

En résumé, après la première dose du vaccin (tous les vaccins ne nécessitent pas deux injections : ndlr) une personne est déjà partiellement protégée après 14 jours, mais cette protection n’est pas encore optimale.

Quant à la protection obtenue après la deuxième dose, pour le vaccin Pfizer, par exemple, elle sera optimale après deux semaines. Cette protection se met donc en place progressivement, précise la spécialiste. Notons que la protection obtenue n’est jamais totale. Dans le cas des deux vaccins à ARN messager l’efficacité a été mesurée et observée au-delà de 90% dans le cas des études de phase 3. "Une efficacité de plus de 90%, c’est excellent, c’est parmi les meilleurs vaccins que l’on connaisse".

Rappelons que ce que mesure l’efficacité d’un vaccin, ce n’est donc pas le nombre de personnes qui développent la maladie, mais c’est la "réduction du risque" de développer la maladie avec une dose de vaccin par rapport à une population qui ne l’a pas reçue.

Observations

Au-delà de ce que nous ont appris les différentes études de phase 3 des vaccins, des observations se poursuivent pour vérifier l’efficacité et les effets secondaires lorsqu’ils sont administrés dans les conditions réelles et à une plus grande partie de la population. C’est le cas notamment en Israël, où des millions de personnes ont été vaccinées.

Les résultats de ces études scientifiques n’ont pas encore été publiés et vérifiées par des pairs, mais les autorités sanitaires ont commencé à communiquer des données à ce sujet : "qui semblent extrêmement encourageantes", nous dit Sophie Lucas.

Mais elle reste aussi très prudente : "Ce n’est pas encore publié […] On observerait bien des taux de protection par le vaccin Pfizer équivalents à ceux qui ont été mesurés dans les études cliniques de phase 3, mais cette fois en situation "réelle" sur un très grand nombre de sujets".

Combien de temps est-on protégé ?

Tout cela va très vite. Le virus n’est apparu qu’il y a un an à peu près et les vaccins plus récemment encore.

Mais pour l’instant et avec le recul dont nous disposons : "sur base des estimations que l’on a pu faire […] on pense que cette protection va durer plusieurs mois […], de l’ordre de 8 à 12 mois au minimum […] et probablement plus que ça", explique Sophie Lucas.

Mais pour confirmer tout cela, il faudra du temps : "le temps qui devra nécessairement s’écouler au-delà des 12 mois pour qu’on puisse mesurer et affirmer avec certitude qu’on est protégés au-delà de ce minimum".