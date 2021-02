Vacciner les jeunes d'abord? "Plus on crée de groupes, plus on ajoute à la confusion"

Pourquoi ne pas vacciner les 18-24 ans après les premiers groupes prioritaires? Une quarantaine de Belges font cette proposition dans une carte blanche parue ce lundi, alors qu'on attend la mise à jour des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé en la matière. Bonne ou mauvaise idée? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Heidi De Pauw, directrice de Child Focus, et Michel Goldman, professeur d'immunologie à l'ULB.

On se tient prêt à céder notre place

"Les jeunes - les 18-24 ans - doivent être reconnus comme essentiels dans notre société", explique Heidi De Pauw, "pour leur santé mentale, il est important de les considérer comme un groupe essentiel en cas d'assouplissements à venir, mais aussi dans le cadre de la vaccination", soit juste après les personnes âgées, vulnérables ou occupant certaines fonctions. "Nous en tant qu'adultes inquiets, on se tient prêt à céder notre place si nécessaire", assure la directrice de Child Focus.

Michel Goldman rappelle qu'en l'état actue, "on est sûr que les vaccins protègent de la maladie, par contre on ne sait pas si le fait d'être vacciné va empêcher que l'on porte et transmette le virus. Tant que l'on n'a pas ces données, cela veut dire qu'être vacciné ne nous libère pas de toutes les contraintes destinées à briser les chaînes de transmission, et donc la proposition faite ne va pas permettre de libérer plus rapidement certaines franges de la population", explique Michel Goldman.

"Le plus important, c'est que l'on commence ce débat", poursuit Heidi De Pauw, "et que l'on prenne vraiment en compte ce groupe [...] Je comprends que la politique ne prenne pas pour l'instant de mesures permettant aux uns de faire plus que les autres, mais il y aura certainement des entreprises qui le feront, les compagnies aériennes par exemple réfléchissent déjà à la question".