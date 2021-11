Vacciné puis infecté à l'automne: vaut-il mieux attendre six mois avant une troisième dose?

En juin 2021, le Conseil supérieur de la santé a en effet émis son avis sur le fait de se faire vacciner après une infection. Voilà ce qu'il disait dans son rapport : "Cette vaccination ne pourra être effectuée qu’au plus tôt 14 jours après le rétablissement complet du patient symptomatique ou bien au plus tôt 14 jours après l’obtention du résultat positif d’une PCR si le patient n’a pas présenté de symptôme."

L'infectiologue s'appuie quant à elle sur ses connaissances mais aussi sur l'avis de la Haute autorité santé en France (HAS). Elle recommande en effet une 3e dose mais après six mois, le temps que l'infection de l'automne n'ait plus d'effet protecteur sur le système immunitaire. Et pour ne pas faire double emploi.

C'est bien sûr sans compter sur le nouveau variant Omicron pour lequel on ignore encore sa dangerosité et si le vaccin sera efficace. "La HAS souligne la nécessité de maintenir une surveillance renforcée des variants minoritaires et des mutations additionnelles du variant Delta afin de détecter tout changement susceptible d’aggraver encore son impact en santé publique."