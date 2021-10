Vacciné mais testé positif au Covid : le QR code vaccination dans CovidSafeBe est-il suspendu le temps de la quarantaine ?

C’est devenu l’un des outils pour lutter contre la propagation du Covid-19 : l’application pour téléphones portables CovidSafeBe (disponible pour les iPhones et les appareils Android) rassemble tous vos certificats Covid, qu’ils concernent la vaccination, les tests ou encore le rétablissement. Il suffit de montrer le QR code qui convient pour accéder à un lieu soumis au Covid Safe Ticket à Bruxelles et en Wallonie.

Quid alors du cas d’une personne totalement vaccinée mais qui a malgré tout contracté la maladie ? Pourra-t-elle présenter son QR code "vaccination" et montrer patte blanche alors qu’elle devrait être en quarantaine ?

Il y a encore quelques semaines, c’était possible… Mais Digital Vlaanderen, qui a mis au point l’application, a effectué quelques changements récemment. "Techniquement, nous n’avions pas prévu qu’une personne puisse être infectée après la vaccination, cependant nous allons résoudre ce problème", déclarait Barbara Van Den Haute, administratrice générale de Digitaal Vlaanderen en septembre dernier.

Comme on peut le lire sur le site officiel de CovidSafeBe, "pendant 11 jours, il ne sera pas possible [pour une personne vaccinée et ensuite testée positive au Covid-19] d’utiliser son certificat de vaccination comme Covid Safe Ticket".