Vacciné contre le Covid-19 et pourtant malade: comment est-ce possible? Faut-il s'en inquiéter?

Le Parti pris - L'UE a-t-elle raison d'abandonner le vaccin AstraZeneca ? - 11/05/2021 Débat avec 2 chroniqueurs: (1) L'UE a-t-elle raison d'abandonner le vaccin AstraZeneca ? (2) Vacciné et malade : comment est-ce possible? Est-ce inquiétant ? Les débatteurs : Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.