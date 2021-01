Vaccination : pourquoi la Belgique semble-t-elle aller moins vite que d'autres pays?

A ce jour, et selon les derniers chiffres disponibles chez Sciensano, la Belgique a vacciné pratiquement 230.000 personnes . Dans ce tableau on apprend aussi que la couverture totale de la population atteint 2% ou 2,49% des plus de 18 ans et qu’une deuxième dose a été administrée à un peu plus de 1600 personnes.

On peut voir que la moyenne européenne est de 2,89. La Belgique atteint 1,84/100 habitants et Malte 4,8. Notons qu’au niveau des sources qui alimentent le site, pour la Belgique le site analyse les chiffres communiqués par Sciensano.

Au niveau européen, voici un graphique fourni par Our World in Data dans lequel on peut comparer le nombre de doses administrées pour 100 personnes dans la population totale au 25 janvier.

Autre analyse, celle produite par le site Politico. Dans cet article, le site d’informations estime que sur la base du rythme actuel de vaccination et donc du nombre de doses quotidiennes, le pourcentage de la population qui serait vaccinée avant la fin de l’été serait de 14% en Belgique et 37% à Malte.

On s’en doute, un pays n’est pas l’autre. Les stratégies de vaccination ne sont pas les mêmes, mais comment peut-on expliquer ces chiffres bruts qui ne rassurent pas ?

Actuellement, nous dit-on, il faut agir au jour le jour. "Quand on a commencé à recevoir le vaccin Pfizer/BioNTech, on avait un calendrier prévisionnel. Ça, c’est le cas pour tous les vaccins et c’est le cas pour tous les Etats membres de l’Union européenne", insiste Sabine Stordeur, coresponsable de la taskforce fédérale vaccination.

Cela concerne concrètement pour les 27, l’autorisation de la mise sur le marché de la Commission européenne, la livraison des vaccins et enfin une distribution proportionnelle à la taille de la population. "Il ne faut vraiment plus nous comparer avec le Royaume-Uni qui est sorti de l’Union européenne et qui a donc ses propres règles avec différents vaccins sur leur marché à des dates différentes et avec des volumes différents".

Pour la taskforce fédérale vaccination, la Belgique disposait d’un calendrier prévisionnel, au début du mois de janvier, qui tenait la route. C’est-à-dire que les doses délivrées correspondaient au moins à celles qui étaient prévues. Et puis, il y a eu une baisse des livraisons, des retards, sans oublier des quantités moindres que prévues aussi annoncées. Tout cela oblige à revoir le planning de vaccination.

Changement de plan (provisoire)

Tenant de compte de ces expériences, de ces incertitudes et afin d’éviter d’autres mauvaises surprises dans les semaines à venir, Sabine Stordeur nous détaille les décisions qui ont été prises : "on a très fortement accéléré la campagne de vaccination en janvier, pour vacciner le plus possible les personnes vulnérables avec une première dose. Vu les incertitudes sur les calendriers de livraison en quantité et en délai, on va s’assurer une marge de sécurité".

Et pour garantir cette sécurité, le nombre de premières doses à administrer a été limité à 54.300 par semaine. Cette mesure est donc déjà d’application pour cette quatrième semaine de vaccination et ce n’est un hasard : "on doit administrer la première dose à de nouvelles personnes, mais on commence à administrer les deuxièmes doses à ceux qui ont été vaccinés au cours des trois dernières semaines". En résumé, il faut assurer aux premières personnes vaccinées de recevoir la deuxième injection et continuer à administrer la première dose.

Exemple : à la troisième semaine de vaccination, 125.000 personnes ont été vaccinées. Elles devront dès lors recevoir une deuxième dose dans deux semaines, en plus des 54.300 personnes qui recevront leur première dose. Au total, la semaine du 8 février ce sont 179.300 doses qui devraient être administrées.

"Si rapidement, d’ici une ou deux semaines, nous avons davantage de garanties et de certitude que les prochaines livraisons suivront le calendrier prévisionnel, le plafond va pouvoir être relevé".

