Vaccination : "On voit une lumière à la fin du tunnel mais on n’en est pas encore sorti", déclare Jean-Pascal Labille, patron de Solidaris

"Cette concertation sociale, c’est une course de vitesse, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Les spécialistes disent que les contaminations au coronavirus en automne 2021 et ce, malgré la vaccination, seront encore importants", affirme Jean-Pascal Labille.

Pour Jean-Pascal Labille, à la tête de Solidaris, la plus importante mutualité en Wallonie avec 1,3 million d’affiliés associée à la campagne de vaccination et à la campagne du tracing, il faut encore tenter de sensibiliser et de convaincre le personnel soignant de se faire vacciner. Selon lui, il faut continuer à persuader et expliquer que le vaccin serait la solution à la pandémie.

Et en cette période estivale, c’est notamment le retour de vacances qui porte préjudice dans la course au testing. Et oui, aujourd’hui, les Belges ne déclarent que très peu de choses comme en témoigne Jean-Pascal Labille.

"Les personnes déclarent seulement un demi-contact ou un contact avec la famille. Il y a un problème et il va falloir resensibiliser car le retour de vacances va être un moment important pour renseigner les personnes d’un éventuel contact".

Le patron de Solidaris déclare haut et fort que "nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. On voit une lumière à la fin du tunnel mais on n’en est pas encore sorti. Il faut accentuer la vaccination et la sensibilisation à celui-ci ainsi que le tracing".