Vaccination obligatoire au travail: certains Burger King ont tenté de l'imposer, et en Italie, l'idée fait sérieusement son chemin

Après avoir décidé de l'obligation vaccinale pour les soignants, la France et l'Italie vont-elles aller encore plus loin et étendre cette obligation à d'autres catégories de travailleurs? Le sujet est apparemment débattu dans la patrie de Dante, tandis qu'outre-Quiévrain, des initiatives privées tentent de l'imposer.

Précisons qu'il s'agirait d'une note envoyé par des franchisés Burger King, et pas par l'enseigne elle-même.

Comme le précise Libération, les consignes énoncées dans la note ne correspondent pas au projet de loi en cours de validation sur le pass sanitaire et à ses dispositions sur le licenciement. Pour être en règle, les salariés des secteurs concernés, dont celui de la restauration, devront en effet obtenir un pass sanitaire valide, sous peine d’un renvoi ou d’une suspension de salaire. Mais contrairement à ce que laisse entendre cette note, la possibilité ne se réduit pas à la vaccination, il peut également être obtenu grâce à un test Covid négatif ou à un certificat de rétablissement.

En Italie, où la vaccination obligatoire du personnel soignant a donné d'excellents résultats (96% d'entre eux ont au moins reçu une première dose), on est prêts à aller un pas plus loin: la presse fait état d'un courrier de Confindustria, la fédération des entreprises italiennes, qui aurait engagé des discussions avec le gouvernement afin de permettre l'instauration d'un pass sanitaire "pour accéder aux lieux de travail, pour protéger tous les travailleurs et le développement des processus de production".

La position de Confindustria est que la présentation d'un pass sanitaire valide doit relever des obligations de diligence, de correction et de bonne foi sur lesquelles repose la relation de travail, et que les vaccins seront indispensables pour éviter la réintroduction de mesures restreignant les libertés individuelles et pour la poursuite des activités économiques.