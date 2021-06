Vaccination : Moderna conteste le lien potentiel entre son vaccin et une inflammation cardiaque

Le fabricant américain de vaccins Moderna conteste que son vaccin puisse éventuellement provoquer une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) ou du péricarde (péricardite), indique la société pharmaceutique vendredi dans un communiqué. Tant l'Agence européenne des Médicaments (EMA) que son homologue américaine (FDA) étudient actuellement la question.

Après avoir examiné les données disponibles, "aucune relation de causalité avec le vaccin ne peut être établie", soutient Moderna.

Ce possible effet secondaire a été signalé pour la première fois en Israël après l'administration du vaccin Pfizer/BioNTech, mais a ensuite été constaté avec les trois autres vaccins contre le coronavirus, dont celui de Moderna. Plus tôt dans la journée de vendredi, l'EMA a décidé que des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer s'il existait ou non une relation de causalité.

Décision de l'EMA d'ici juillet

Moderna a indiqué qu'elle examinera attentivement les rapports et travaillera avec les autorités sanitaires pour clarifier davantage la question. L'EMA a déclaré qu'elle souhaitait rendre une décision définitive d'ici juillet. Les autorités américaines se réuniront plus tard ce mois-ci pour discuter de la question.

Aux États-Unis, 216 cas d'inflammation du muscle cardiaque ont été jusqu'à présent diagnostiqués après une première injection d'un vaccin à ARN messager. 573 autres cas sont apparus après la deuxième dose. La plupart des patients répondent bien au traitement et plus de huit sur dix se sont complètement rétablis.

Environ 130 millions d'Américains ont déjà reçu deux doses de l'un des deux vaccins à ARN messager approuvés (Pfizer/BioNTech et Moderna).